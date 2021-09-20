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В двух шагах от парадной в Шушарах выкопали огромную яму. Местные жители перекрещиваются, чтобы не упасть

В Пушкинском районе Петербурга из-за ремонта канализации выкопали опасную яму

Жители дома № 266 на Московском шоссе в Петербурге уже больше недели вынуждены проявлять неестественную бдительность при выходе из парадных. Виной тому — замена труб вблизи здания, а также выкопанная для этого 3,5-метровая яма в опасной близости к нему.

По сведениям очевидца Евгения, обратившегося в редакцию «Фонтанки» 20 сентября, из-за ремонтных работ происходит подрыв фундамента строения. Кроме того, углубление в почве ничем не ограждено — лишь пара шагов отделяют выходящих из подъездов людей от падения.

«В тех местах, где фундамент засыпается обратно, не производится уплотнение насыпанного грунта. Строительный мусор складируется прямо на проезжей части», — добавил Евгений.

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Корреспондент «Фонтанки» выяснил, что ремонтными работами занимается организация-подрядчик ООО «Андромеда». Заказчиком выступает ООО «СПК», представитель которой — Сергей Полищук — рассказал, что ограждения на площадке все же присутствуют. Кроме того, для комфортного передвижения жителей у парадных установлены дощатые настилы.

«Мы сейчас перекладываем хозяйственно-бытовую канализацию. На площадке есть как ограждения, так и настилы по бокам. Работы производятся согласно проекту, у нас также есть ордер. <...> Когда экскаватор заканчивает работу, никого туда не пускают, чтобы, не дай бог, кто-то провалился в котлован», — объяснил Полищук.

Несколько упомянутых дощатых настилов действительно заметны на фотографиях. Помимо этого, в шаге от ямы запечатлены люди. Являются ли они работниками «Андромеды» — неясно.

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Комментарии (6)

Drabadan
Перекрещиваются - это ложатся друг на друга крест-накрест?
karbofos
По цветам раскраски дома видно, что этот дом строил "Дальпитерстрой".

Всем домам в Шушарах менее 7 лет.

А они "перекладывают хозяйственно-бытовую канализацию".

Вот такое качество домов и инфраструктуры, возводимых Дальпитерстроем по социальному заказу за счет города: не более 7 лет - меняют по полной.
f0nk
Дом-то там не развалится из-за этих деятелей?
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