Жители дома № 266 на Московском шоссе в Петербурге уже больше недели вынуждены проявлять неестественную бдительность при выходе из парадных. Виной тому — замена труб вблизи здания, а также выкопанная для этого 3,5-метровая яма в опасной близости к нему.
По сведениям очевидца Евгения, обратившегося в редакцию «Фонтанки» 20 сентября, из-за ремонтных работ происходит подрыв фундамента строения. Кроме того, углубление в почве ничем не ограждено — лишь пара шагов отделяют выходящих из подъездов людей от падения.
«В тех местах, где фундамент засыпается обратно, не производится уплотнение насыпанного грунта. Строительный мусор складируется прямо на проезжей части», — добавил Евгений.
Корреспондент «Фонтанки» выяснил, что ремонтными работами занимается организация-подрядчик ООО «Андромеда». Заказчиком выступает ООО «СПК», представитель которой — Сергей Полищук — рассказал, что ограждения на площадке все же присутствуют. Кроме того, для комфортного передвижения жителей у парадных установлены дощатые настилы.
«Мы сейчас перекладываем хозяйственно-бытовую канализацию. На площадке есть как ограждения, так и настилы по бокам. Работы производятся согласно проекту, у нас также есть ордер. <...> Когда экскаватор заканчивает работу, никого туда не пускают, чтобы, не дай бог, кто-то провалился в котлован», — объяснил Полищук.
Несколько упомянутых дощатых настилов действительно заметны на фотографиях. Помимо этого, в шаге от ямы запечатлены люди. Являются ли они работниками «Андромеды» — неясно.