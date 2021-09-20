Жители дома № 266 на Московском шоссе в Петербурге уже больше недели вынуждены проявлять неестественную бдительность при выходе из парадных. Виной тому — замена труб вблизи здания, а также выкопанная для этого 3,5-метровая яма в опасной близости к нему.

По сведениям очевидца Евгения, обратившегося в редакцию «Фонтанки» 20 сентября, из-за ремонтных работ происходит подрыв фундамента строения. Кроме того, углубление в почве ничем не ограждено — лишь пара шагов отделяют выходящих из подъездов людей от падения.



«В тех местах, где фундамент засыпается обратно, не производится уплотнение насыпанного грунта. Строительный мусор складируется прямо на проезжей части», — добавил Евгений.

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