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На границе задержали шведа, который вез друзьям в Петербурге два штык-ножа, одному из которых больше ста лет

На Выборгской таможне у иностранца изъяли два штык-ножа первой половины ХХ века

Автомобиль «Мерседес», который пытался пересечь границу с Россией, остановили для досмотра на МАПП «Брусничное».

Как сообщили в пресс-службе Выборгской таможни 20 сентября, сотрудники ведомства в ходе осмотра салона нашли в машине два штык-ножа 1914 и 1941 годов. Водитель, который пытался провезти их из Швеции в Россию, декларировать холодное оружие не стал.

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Сотрудникам таможни он сообщил, что купил их за 60 и 80 евро на интернет-аукционе в Швеции. Документов на покупку ему не выдали, а совершил он её по просьбе друзей из Петербурга.

«Ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза штык-ножи 1914 и 1941 годов были признаны не предназначенными для личного пользования. Они направлены на экспертизу для их идентификации и определения рыночной стоимости», — сообщил начальник таможенного поста МАПП «Брусничное» Александр Ткаченко.

В отношении гражданина Швеции возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

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Комментарии (3)

264086011
Зачем знакомому, уоторому больше 100 лет, штык-нож ?
ash364
и что ему грозит? 500 рублей штрафа?
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