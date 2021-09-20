Автомобиль «Мерседес», который пытался пересечь границу с Россией, остановили для досмотра на МАПП «Брусничное».
Как сообщили в пресс-службе Выборгской таможни 20 сентября, сотрудники ведомства в ходе осмотра салона нашли в машине два штык-ножа 1914 и 1941 годов. Водитель, который пытался провезти их из Швеции в Россию, декларировать холодное оружие не стал.
Сотрудникам таможни он сообщил, что купил их за 60 и 80 евро на интернет-аукционе в Швеции. Документов на покупку ему не выдали, а совершил он её по просьбе друзей из Петербурга.
«Ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза штык-ножи 1914 и 1941 годов были признаны не предназначенными для личного пользования. Они направлены на экспертизу для их идентификации и определения рыночной стоимости», — сообщил начальник таможенного поста МАПП «Брусничное» Александр Ткаченко.
В отношении гражданина Швеции возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).