Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге резко упала после выходных

Накануне этот показатель составлял 1834, а днем ранее — 1791. Об этом 20 сентября сообщает оперативный штаб.



Всего по России зафиксировали 19 744 случая коронавируса. Новых инфицированных нашли во всех регионах страны. Больше всего заболевших насчитали в столице — 2469. Петербург по этому показателю занимает вторую строчку. В городе с начала пандемии было 603 535 случаев COVID-19.



За сутки в РФ также зафиксировали 778 летальных исходов (из них 37 в Петербурге). В коронавирусную летальную статистику за все время попали 198 996 человек (21 322 в Петербурге).

