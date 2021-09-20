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Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге резко упала после выходных

За прошедшие сутки в Петербурге насчитали 1137 случаев COVID-19.

Накануне этот показатель составлял 1834, а днем ранее — 1791. Об этом 20 сентября сообщает оперативный штаб.

Всего по России зафиксировали 19 744 случая коронавируса. Новых инфицированных нашли во всех регионах страны. Больше всего заболевших насчитали в столице — 2469. Петербург по этому показателю занимает вторую строчку. В городе с начала пандемии было 603 535 случаев COVID-19.

За сутки в РФ также зафиксировали 778 летальных исходов (из них 37 в Петербурге). В коронавирусную летальную статистику за все время попали 198 996 человек (21 322 в Петербурге).

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Комментарии (5)

Аппаратчик мокрой классификации
Это нелогично. Но ничего, сейчас сотрудники избирательных комиссий отдохнут, выспятся, и пойдут с новыми силами рисовать цифры про страшный вирус. :))
264527831
На выходных вирус был в панике, прививки голосованием делали свое дело, а голосовавшим правильнее было бы выдавать QR
AP-SPb
Завтра вряд ли. Сейчас пару недель всему руководству будет не до ерунды. А вот недели через 2-3 вполне вероятно начнут раскручивать очередную "волну"...
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