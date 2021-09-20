Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 20 сентября, задержанным от 26 до 32 лет, все трое иногородние, в Петербург приехали из Владимирской, Архангельской областей и Красноярского края. Самый молодой под камеру заверяет, что раньше не воровал: в его биографии судимости по статьям об умышленном причинении среднего и тяжкого вреда здоровью.

Петербургская полиция задержала троих мужчин по подозрению в преступлениях против пенсионеров. К пожилым людям заходили, интересуясь батареями, деньги выхватывали прямо из рук.

На вопрос о том, осознавал ли, что крадет у пенсионера, кратко ответил: «Я не смотрел».

По версии полиции, задержанные причастны как минимум к трём преступлениям. Так, 14 сентября к 88-летней жительнице Колпино под предлогом замены труб зашли двое, на пороге отобрали кошелёк, в котором было 100 тысяч рублей.



«Спустя несколько дней под таким же предлогом пара злоумышленников проникла сначала в квартиру 75-летней жительницы Кировского района Петербурга и похитила у неё 7 тысяч рублей, а затем к 88-летней жительнице Невского района, похитив у неё 30 тысяч рублей. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража)», — сообщают в полицейском главке.



Пенсионерка из Кировского района добавила, что вместе с кошельком и пятитысячной купюрой, которые пропали из сумки, исчезла также бритва. «Крохоборы совсем. Прихватили даже бритву для индивидуального пользования», — говорит женщина.



Трое фигурантов арестованы. Полицейские проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям.

