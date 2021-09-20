В Петербурге потерялись несколько избирательных комиссий

В Московском районе, спустя более 14 часов после окончания выборов, в территориальную комиссию с подсчитанными результатами до сих пор не доехали семь участковых комиссий. Где они — неизвестно. Об этом «Фонтанке» рассказал член территориальной комиссии
«Несколько комиссий до сих пор не явились в ТИК, не предоставили документацию, и мы не можем провести итоговое заседание, чтобы подвести итоги выборов», — рассказал Лаврентьев.
До территориальной комиссии не доехали участковые комиссии
Собеседник пояснил, что вопрос относительно комиссии 1298 не стоит. «Там председатель никак не может подсчитать [итоги выборов]. Он не шел на контакт в течение трех дней, хотя члены ТИК неоднократно к нему приезжали. Остальные комиссии просто исчезли. Они не выходят на связь. Председатель нашего ТИКа говорил, что он им звонил, они не отвечают на телефон. Например, 1307, там был ЧПСГ, с которым есть контакт. Им выдали протоколы, сказали, что по всем выборам, чуть позже они выяснили, что это были протоколы только по Госдуме, по ЗакСу им не выдали, комиссия исчезла», — добавил Лаврентьев.
«Люди отдыхают, устали от трех напряженных дней. Вот как только привезут — так и привезут. Трубки они не берут в настоящее время», — прокомментировал ситуацию «Фонтанке» глава
Правда, позднее на уточняющие вопросы Козлов туманно ответил, что связываться можно не только по телефону. На вопрос, знает ли он, где находятся эти комиссии, он не ответил, только заявил, что «есть сроки, в которые мы должны провести, мы это сделаем».
С 17 по 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование продлилось три дня. Подсчеты голосов еще не окончены. Как считают голоса и кто побеждает на выборах в Петербурге — читайте на «Фонтанке».
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В Заксобрание от этой территории баллотируются единороссы Алексей Макаров (действующий депутат) и Никита Титенко. Конкуренцию им составляют Дмитрий Хорзов от «Яблока», Антон Шульгин и Андрей Малков от ЛДПР, Юрий Курнаков от КПРФ, а также Кристина Черемных и Ольга Галкина от «Справедливой России — За правду!».