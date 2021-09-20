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Подросток без прав сел на мотоцикл и поймал встречный автомобиль на повороте в Вырице

В серьезном ДТП в Гатчинском районе Ленобласти днем 19 сентября пострадал юный мотоциклист. Школьник сел за руль, не имея водительских прав.

Как сообщает 20 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 12:40 на пересечении улиц Соболевского и Повассара в поселке Вырица. 15-летний парень, управляя мотоциклом Zongshen ZS, при повороте налево не пропустил встречный автомобиль Chevrolet Niva, ехавший прямо. За рулем «Нивы» был 65-летний петербуржец.

В результате аварии девятиклассник получил закрытый перелом большой берцовой кости и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Проживает школьник в одной из деревень Гатчинского района, права ему никогда не выдавались. Мотоцикл принадлежит 18-летнему парню. По факту ДТП ведется проверка.

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