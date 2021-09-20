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После обработки 85% бюллетеней у «Единой России» меньше 50% голосов

По одномандатным округам у «Единой России» 86,67 %

По итогам обработки 85 % бюллетеней, как сообщает ЦИК, у «Единой России» меньше 50 % голосов.

Пятёрка лидеров, по данным на 9:55, выглядит так:

  • «Единая Россия» — 49,76 %,
  • КПРФ — 19,61 %,
  • ЛДПР — 7,53 %,
  • «Справедливая Россия — За правду» — 7,34 %,
  • партия «Новые люди» — 5,31 %.
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По одномандатным округам у «Единой России» 86,67%. У следующей за ней КПРФ — 6,67%.

<a href="http://cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-2021/informacionnii-centr-cik-rossii.php" class="io-leave-page _" target="_blank">Информационный центр ЦИК России (cikrf.ru)</a>
Информационный центр ЦИК России (cikrf.ru)

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. «Фонтанка» все эти дни подробно следила за ходом выборов и продолжает следить за результатами.

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Комментарии (19)

PauG
В реале у ЕР 10-14% (как и количество дебилов и сволочей по стране). С учётом лично и феодально-зависимых граждан и ментов а армией -25%. Ну а остальное нарисовать надомным и интернет
голосованием не проблема.
klapaucius
Доллар с Евро сразу вверх поскакали, что характерно. Ну правильно, неча тут больше валюту тратить на иллюзию крепнущего рубля.
kоt-obormot
А в реале интересно сколько?
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