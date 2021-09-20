Районные избиркомы в центре Петербурга ограничили на вход. Там «тесно» и не для «лишних» людей

Как рассказали «Фонтанке» 20 сентября члены территориального избиркома Центрального района, в 9 утра внутрь не смог попасть кандидат Борис Вишневский. Ему не дали пройти на территорию избиркома, а после попытки вызвать полицию и на это пожаловаться — выставили на улицу. Другие кандидаты находятся на территории избиркома.

В администрации района «Фонтанке» сообщили, что опасаются провокаций и «лишних» людей, не имеющих отношения к выборам.

