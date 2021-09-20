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Районные избиркомы в центре Петербурга ограничили на вход. Там «тесно» и не для «лишних» людей

Администрации Центрального и Адмиралтейского районов ограничили вход в избиркомы

На их территории продолжают сводить результаты выборов.

Как рассказали «Фонтанке» 20 сентября члены территориального избиркома Центрального района, в 9 утра внутрь не смог попасть кандидат Борис Вишневский. Ему не дали пройти на территорию избиркома, а после попытки вызвать полицию и на это пожаловаться — выставили на улицу. Другие кандидаты находятся на территории избиркома.

В администрации района «Фонтанке» сообщили, что опасаются провокаций и «лишних» людей, не имеющих отношения к выборам.

Ограничен вход оказался и в Адмиралтейском районе. Сотрудник УИК № 5 рассказала «Фонтанке», что принесла протоколы (по результатам на этом участке по округу в Думу победил Борис Вишневский), но её не пустили внутрь, объяснив это тем, что внутри мало места, а у неё с собой нет подтверждающих полномочия документов. Ссылки на наличие должности на сайте ЦИК не возымели силы, не помогло также обращение к проходившей мимо главе территориального избиркома № 1 Ольге Нечаевой. На звонок «Фонтанки» Нечаева не ответила.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. «Фонтанка» все эти дни подробно следила за ходом выборов.

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Комментарии (2)

Вадим Линин
Избиратели, наблюдатели и независимые кандидаты, по мнению, ТИК - на выборах лишние.
Себастьян Цветков
Бедный Борис.....
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