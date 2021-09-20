КПРФ выигрывает у «Единой России» в Сосновом Бору. Лидирует 24-летний парень, которого не забрали в армию

Депутатом в Законодательном собрании Ленинградской области по Сосновоборскому округу, по итогам подсчёта большинства голосов, может стать Иван Апостоловский ( 37,3 % ), сообщает 20 сентября 47news.



Апостоловский — 24-летний коммунист. Летом его собирались забрать в армию, но не получилось. У вице-спикера Дмитрия Пуляевского 34,77 % голосов, он может покинуть ЗакС Ленобласти.

