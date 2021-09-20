КПРФ выигрывает у «Единой России» в Сосновом Бору. Лидирует 24-летний парень, которого не забрали в армию

Депутатом в Законодательном собрании Ленинградской области по Сосновоборскому округу, по итогам подсчёта большинства голосов, может стать Иван Апостоловский (
Апостоловский — 24-летний коммунист. Летом его собирались забрать в армию, но не получилось. У вице-спикера Дмитрия Пуляевского
Это второй округ в регионе, где «Единая Россия» проигрывает. В Волховском районе депутатом, вероятно, не сможет стать вице-губернатор Николай Емельянов. По спискам у партии власти
К утру в Ленобласти «Единая Россия» набирает
17, 18 и 19 сентября в России прошли выборы в Государственную думу, а в некоторых регионах и в парламент. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. «Фонтанка» все эти дни подробно следила за ходом выборов.