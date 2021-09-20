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КПРФ выигрывает у «Единой России» в Сосновом Бору. Лидирует 24-летний парень, которого не забрали в армию

В ЗакС Ленобласти может войти 24-летний коммунист

Депутатом в Законодательном собрании Ленинградской области по Сосновоборскому округу, по итогам подсчёта большинства голосов, может стать Иван Апостоловский (37,3 %), сообщает 20 сентября 47news.

Апостоловский — 24-летний коммунист. Летом его собирались забрать в армию, но не получилось. У вице-спикера Дмитрия Пуляевского 34,77 % голосов, он может покинуть ЗакС Ленобласти.

Это второй округ в регионе, где «Единая Россия» проигрывает. В Волховском районе депутатом, вероятно, не сможет стать вице-губернатор Николай Емельянов. По спискам у партии власти 43,88 %, а у КПРФ — 21,81 %. Таким образом, у КПРФ будет как минимум шесть депутатов в парламенте, отмечает издание.

К утру в Ленобласти «Единая Россия» набирает 43,88 % (для сравнения, в 2016 году у «Единой России» в регионе было на 7,37 % голосов больше), КПРФ — 21,81 %, «Справедливая Россия — За правду» — 16,2 %, ЛДПР — 10,98 %, «Яблоко» — 3,02 %. Барьером является 5 %, так что голоса «Яблока» распределятся по победителям. Из 25 мандатов, распределяемых по пропорциональной системе, с такими итогами можно говорить, что у ЕР будет как минимум 11 депутатов в ЗС Ленобласти, у КПРФ — 5, у СР — 4, у ЛДПР — 3.

17, 18 и 19 сентября в России прошли выборы в Государственную думу, а в некоторых регионах и в парламент. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. «Фонтанка» все эти дни подробно следила за ходом выборов.

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Комментарии (2)

CZE-RUS
Ща махом призовут
260569221
Не забрали в армию???
Так, так… сейчас едро подсуетиться и заберут прямо из дома
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