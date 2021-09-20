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Водитель автобуса нашел на улице в Петербурге босого подростка. Он пешком шел из больницы в центре города

Босой подросток дошел из больницы в центре города до автобуса на Шаумяна

Юного пассажира в летней одежде и босиком нашел на проспекте Шаумяна водитель автобуса.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 сентября, накануне около 8 утра в полицию обратился водитель автобуса маршрута 95, который рассказал, что подобрал на улице в районе проспекта Шаумяна подростка на вид лет 13 в летней одежде и без обуви. Поведение мальчика показалось мужчине странным, он даже предположил, что ребенок имеет психические отклонения. Он довез пассажира до конечной остановки на Гражданском проспекте и передал его бригаде скорой помощи.

Мальчика увезли в ДГБ № 2. При этом он никаких данных о себе ни водителю, ни медикам дать не смог.

Ближе к полудню сотрудники полиции установили личность найденыша — им оказался 16-летний учащийся одного из петербургских интернатов. Рано утром 19 сентября подросток ушел из больницы имени Раухфуса, где находился на лечении.

Пациента перевели обратно в стационар, откуда он ушел.

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