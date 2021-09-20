Как сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу 20 сентября, возгорание в квартире дома 3, корпус 1, по Дачному проспекту началось в 01:57.
В трехкомнатной квартире выгорела обстановка на кухне и в коридоре на общей площади 16 квадратных метров.
Жители парадной смотрели на то, как огонь вырывается из окна квартиры, — кто с улицы, а кто с балкона. Некоторые от страха кричали.
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В 02:37 пожар силами четырех пожарных расчетов и 20 человек личного состава был ликвидирован.
В квартире, по данным МЧС, обнаружен погибший мужчина.