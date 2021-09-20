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При пожаре на юге Петербурга погиб мужчина. Соседи показали, как окна облизывает огонь, и женщина кричит с балкона

Мужчина погиб во время квартирного пожара на Дачном

Четыре пожарных расчета тушили ночью пожар в Кировском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу 20 сентября, возгорание в квартире дома 3, корпус 1, по Дачному проспекту началось в 01:57.

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В трехкомнатной квартире выгорела обстановка на кухне и в коридоре на общей площади 16 квадратных метров.

Жители парадной смотрели на то, как огонь вырывается из окна квартиры, — кто с улицы, а кто с балкона. Некоторые от страха кричали.

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В 02:37 пожар силами четырех пожарных расчетов и 20 человек личного состава был ликвидирован.

В квартире, по данным МЧС, обнаружен погибший мужчина.

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