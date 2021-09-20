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После подсчёта 70,06% протоколов 5-процентный барьер преодолевают пять партий

По данным ЦИК, после обработки 70,06 % протоколов партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах.

Предварительно, в Государственную думу проходят пять партий, которые преодолевают пятипроцентный барьер.

Пятёрка лидеров прежняя:

  • «Единая Россия» (48,46 % голосов),
  • КПРФ (20,30 %),
  • ЛДПР (7,69 %),
  • «Справедливая Россия — За правду» (7,43 %),
  • «Новые люди» (5,55 %).

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу — восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (13)

VF812
Для меня очевидно теперь как 2х2, что Навальный с его УГ кремлевский проект. Этим УГ размыли оппозицию, вместо чтобы голосовать за одну оппозиционную, хоть за коммунистов.
Antuan Rokanten
Позорные выборы. Все мои знакомые голосовали за Яблоко, а побеждает опять едро. Как так?
AndrewBarsik
У обитателей концлагеря была возможность высказать недовольство администрации. Но кто-то из-за трусости, кто-то из-за чистоплюйства, кто-то просто из-за лени не дошел до избирательного участка. Теперь им даровано право кормить медведей-людоедов судьбами своих детей.
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