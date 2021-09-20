Талибы* приказали женщинам, работающим на «мужских» должностях, сидеть дома

Власти Кабула объявили, что женщины, работающие в системе городского хозяйства на таких должностях, которые могут занимать мужчины, должны оставаться дома и не выходить на работу. Об этом 20 сентября сообщает РИА Новости.
«Мы позволили тем женщинам, кого на работе не могут заменить мужчины, или чья работа не мужская, вернуться на службу. Они ходят на работу каждый день. Например, речь идет о женщинах, которые работают в женских городских туалетах — там, куда мужчинам нельзя, — заявил исполняющий обязанности мэра города Молави Хамдулла Номани (видеозапись выступления опубликовал в Twitter телеканал AL Arabiya). — <...> Но относительно должностей, которые другие [мужчины] могут занимать, мы сказали им [женщинам] оставаться дома, пока ситуация не нормализуется. Зарплата им будет выплачиваться».
По словам и.о. мэра, в городском хозяйстве Кабула задействованы 2,9 тысячи человек. Женщин из них чуть меньше трети —
Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. 6 сентября талибы* заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления «Талибана» и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.