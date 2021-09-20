Талибы* приказали женщинам, работающим на «мужских» должностях, сидеть дома

Власти Кабула объявили, что женщины, работающие в системе городского хозяйства на таких должностях, которые могут занимать мужчины, должны оставаться дома и не выходить на работу. Об этом 20 сентября сообщает РИА Новости.



«Мы позволили тем женщинам, кого на работе не могут заменить мужчины, или чья работа не мужская, вернуться на службу. Они ходят на работу каждый день. Например, речь идет о женщинах, которые работают в женских городских туалетах — там, куда мужчинам нельзя, — заявил исполняющий обязанности мэра города Молави Хамдулла Номани (видеозапись выступления опубликовал в Twitter телеканал AL Arabiya). — <...> Но относительно должностей, которые другие [мужчины] могут занимать, мы сказали им [женщинам] оставаться дома, пока ситуация не нормализуется. Зарплата им будет выплачиваться».

