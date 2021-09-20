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«Единая Россия» по итогам обработки 67,41% протоколов укрепила позиции

После обработки 67,41 % протоколов, по данным ЦИК, «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Госдуме. На партию приходится 48,13 % голосов.

На втором месте КПРФ (20,45 %), на третьем — ЛДПР (7,75 %), на четвёртом — «Справедливая Россия — за правду» (7,45 %). Больше 5 % набрали также «Новые люди» (5,61 %).

По одномандатным округам лидерство ЕР растет — 86,67 %.

«Фонтанка» следит за ходом выборов.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу — восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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