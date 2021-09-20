Россиянам спишут более 1,6 млрд рублей долгов по упрощенному банкротству. Пандемического скачка дефолтов в МЭР не увидели

После прохождения внесудебного банкротства россиян избавят от долгов на общую сумму в 1,6 млрд рублей. За год существования этого механизма на его применение подали обращения 12 тыс. граждан. Процедура была запущена в отношении 5 тысяч из них, сообщает 20 сентября ТАСС.



«Новый институт банкротства состоялся. Механизм развивается нормальными темпами. Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет», — отметил замглавы Минэкономразвития (МЭР) Илья Торосов.



Он добавил, что идет работа над усовершенствованием механизма. По его словам, вскоре россияне смогут подать заявку через портал «Госуслуги». Сейчас подать заявление на получение такой услуги можно через МФЦ.

