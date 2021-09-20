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Россиянам спишут более 1,6 млрд рублей долгов по упрощенному банкротству. Пандемического скачка дефолтов в МЭР не увидели

Россиянам-банкротам спишут долги на 1,6 млрд рублей

После прохождения внесудебного банкротства россиян избавят от долгов на общую сумму в 1,6 млрд рублей. За год существования этого механизма на его применение подали обращения 12 тыс. граждан. Процедура была запущена в отношении 5 тысяч из них, сообщает 20 сентября ТАСС.

«Новый институт банкротства состоялся. Механизм развивается нормальными темпами. Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет», — отметил замглавы Минэкономразвития (МЭР) Илья Торосов.

Он добавил, что идет работа над усовершенствованием механизма. По его словам, вскоре россияне смогут подать заявку через портал «Госуслуги». Сейчас подать заявление на получение такой услуги можно через МФЦ.

Механизм банкротства граждан без суда заработал с 1 сентября 2020 года. Как сообщали СМИ, за первый его работы услугой попытались воспользоваться около 2 тыс. россиян, но обращениям только 450 из них был дан ход. Высокий процент отказов в Минэкономразвития объясняли тем, что многие из желающих обанкротиться без суда не соответствуют критериям процедуры. В Петербурге за то же время из 96 обращений до внесения данных в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) дошло только одно.

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