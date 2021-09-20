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В этот раз врачи выездной бригады отправилась не на завод или в офис, а в магазин бытовой техники, где LG Electronics совместно с компанией «Технопарк» проводила День донора. Спорт — это здоровье

Сентябрьское событие имеет долгую 12-летнюю предысторию. Еще в 2009 году LG стала партнером Минздрава и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), чтобы помогать в развитии добровольного донорства крови и ее компонентов среди бизнес-сообщества. С тех пор компания провела уже 112 Дней донора и множество масштабных проектов, вовлекая в волонтерское движение другие крупные бизнесы — в том числе сеть магазинов «Технопарк».



— Наша компания на протяжении многих лет ведет просветительскую деятельность в области донорства и здорового образа жизни, и спорт — его неотъемлемая часть. Нынешний День донора поддержали спортсмены с мировым именем, участники олимпийских игр. Это в очередной раз подчеркивает масштаб и значимость нашей благотворительной миссии, — сказал ЕнгНам Ро, президент LG Electronics в России и странах СНГ.

В Днях донора LG принимали участие более 70 известных людей, среди которых было немало спортсменов и тренеров: Станислав Черчесов, Валерий Газзаев, Валерий Карпин, Николай Валуев, Светлана Хоркина, Константин Цзю и многие другие. На петербургское мероприятие двух партнеров пришли синхронистка Светлана Ромашина и параатлет Дмитрий Игнатов.

— Наша компания уже в течение трех лет поддерживает корпоративную акцию компании LG День донора, — отметил Максим Миропольцев, генеральный директор компании «Технопарк». — С этого года мы расширяем географию нашего партнерства, помогая людям по всей России. Наш плодотворный союз полностью отражает девиз сегодняшней акции #СильнееВместе!



В рамках мероприятия слова благодарности российским донорам засияли на одном из крупнейших медиафасадов Европы. Медиахолдинг MAER, выступивший информационным партнером Дня Донора LG и «Технопарка», зажег огни светодиодного экрана на 42-этажной башне Leader Tower на площади Конституции. На ярких баннерах появились Светлана Ромашина, Дмитрий Игнатов, а также друг бренда и посол донорского движения Юлия Барановская.

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Кровь дарит жизнь

Светлана Ромашина — 13-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию, 21-кратная чемпионка мира и семикратная олимпийская чемпионка. В этом году в Токио вместе со Светланой Колесниченко она завоевала золотую медаль в соревнованиях дуэтов. Спортсменка признает, что сдавать кровь ей пока не приходилось — не позволяли нагрузки. Но на предложение LG она согласилась с радостью.

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— Я стараюсь принимать участие в мероприятиях, которые связаны со здоровьем и соответствуют моим принципам. А так как кровь — это действительно жизненно важный ресурс, то, естественно, я за донорство, — отметила Светлана Ромашина. — Когда ты можешь помочь ближнему — это и есть добро. И чем больше мы такого добра будем творить, тем лучшее, светлее станет мир. По крайней мере, очень хочется в это верить.



Я ни разу в жизни не сдавала кровь, ведь из-за постоянных тренировок организм находился в истощенном состоянии. Но в будущем обязательно это сделаю. Специально перед этим событием опрашивала своих знакомых и друзей: кто знает о донорстве, кто сдает кровь. Оказалось, что многие знают, но не все сдают. Иногда люди не в курсе, что надо делать и куда идти. А порой — просто не задумываются, насколько это важно. Для донора нет никаких рисков. Но при этом ты за несколько минут можешь спасти жизнь человека.

Дмитрий Игнатов потерял ногу в 22 года, во время службы в армии. Сегодня он работает на телевидении, ведет влог и Instagram, занимается спортом и старается изменить отношение к людям с инвалидностью в России. В списке его личных достижений — покорение Эльбруса и заплыв из Азии в Европу через пролив Босфор.

Дмитрий Игнатов Поделиться Поделиться







— Я решил поддержать День донора, потому что это важно и нужно, это спасает людей. Переливание крови мне самому помогло, когда в 2012 году я потерял ногу. Донорская кровь подарила мне жизнь, поэтому я не мог не прийти, — сказал Дмитрий Игнатов. — Мой папа постоянно сдает кровь, могу назвать еще человек пять знакомых, которые это делают. Странно, что немногие становятся донорами. Каждый из нас может оказаться в чрезвычайной ситуации, когда понадобится переливание. Мы живем в обществе и должны быть полезны друг другу. Такие акции как раз учат взаимопомощи. Сегодня ты сдал кровь — завтра тебе пригодится кровь другого человека.



Почему доноры нужны всегда

Искусственной замены человеческой крови ученые пока не изобрели, поэтому единственный ее источник — добровольные пожертвования. При этом в современной медицине кровь и ее компоненты очень востребованы: они нужны при лечении травм и ожогов, во время тяжелых родов и сложных операций, в онкологии и кардиологии.

Предсказать, какая кровь понадобится больницам, невозможно: ситуация меняется ежедневно. На сайте Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга, например, есть специальный «Светофор». Он показывает, какие группы и резус-факторы сейчас в дефиците, чтобы доноры могли планировать визиты, а медики — создавать необходимый запас. Данные непрерывно обновляются, но можно быть уверенным — на светофоре всегда есть красный сигнал, означающий повышенную потребность в определенном типе.

Кроме того, надо учитывать, что не все компоненты хранятся одинаково долго. Плазму, например, специально замораживают и отправляют на шестимесячный карантин. А вот эритроцитарная масса и тромбоциты должны быть перелиты вскоре после сдачи, поэтому врачам регулярно требуется «свежая кровь».



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В организме взрослого человека — 4–5 литров крови.

У донора берут примерно 8% крови, которые восстанавливаются за 72 часа.

Мужчины могут сдавать цельную кровь до 5 раз в год, женщины — не более 4 раз.

Интервалы между кроводачами должны быть не менее 60 дней. Как проходил День донора LG

Участники начинали с заполнения анкеты, а затем шли на регистрацию — там их заносили в единую всероссийскую базу (на этом этапе нужно предъявлять паспорт и СНИЛС). Потом отправлялись к лаборантам, определявшим группу крови, резус-фактор и келл-фактор. Следующий этап — осмотр врача: он расспрашивает о состоянии здоровья и решает, можно ли допустить человека в заветное кресло. Самый очевидный повод для отвода — вес меньше 55 кг.



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После этого наступало время... подкрепиться. Участникам акции предлагали традиционный донорский перекус: вода для поддержания баланса жидкости в организме и печенье. Сама процедура сдачи занимала неожиданно мало времени: 450 мл крови перетекали в пластиковый гемоконтейнер примерно за 5 минут. В особом отделении емкости собиралась дополнительная порция крови. Ее используют в лаборатории Городской станции, чтобы перепроверить группу и факторы, а также провести исследования на инфекции.



Всего в Дне донора приняли участие более 50 человек: сотрудники петербургского офиса компании LG и ее научно-исследовательской лаборатории, представители «Технопарка», торгового центра и движения «Волонтеры медики», а также студенты СПбГУ и медицинского университета имени академика Павлова.

Материал подготовлен специально для компании LG Electronics Автор: Мария Семенова Фото предоставлены пресс-службой компании LG Electronics

