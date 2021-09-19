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Во Франции арестован россиянин, постреливавший на Елисейских полях

Россиянин 1988 года рождения задержан по месту жительства во французской столице — сообщает 19 сентября BFMTV.com со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По данным этого СМИ, задержанный несколько раз на неделе стрелял из пневматики прямо на главной улице города — на Елисейских полях. При этом четыре человека пострадали.

Найти стрелка помогли свидетели. В ночь с субботы на воскресенье россиянин палил по мужчине, ехавшему на скутере, и не попал. Был замечен, о нем доложили в полицию. Показания помогли идентифицировать подозреваемого и арестовать его у него дома, в том же 8-м округе Парижа, к которому и относятся Елисейские поля.

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Комментарии (3)

zlopopik
Подготовка к санкциям. Все грамотно.
Fantanka.ru
это опять россиянин из Чечни? или теперь для разнообразия из Дагестана?
AlBerkut
Проникновение наше на планете
Особенно заметно вдалеке
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке ©
Ну а россиянина понять, простить и отпустить. Только вот на родину его не надо, ок😉
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