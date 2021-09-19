Во Франции арестован россиянин, постреливавший на Елисейских полях

Россиянин 1988 года рождения задержан по месту жительства во французской столице — сообщает 19 сентября BFMTV.com со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.



По данным этого СМИ, задержанный несколько раз на неделе стрелял из пневматики прямо на главной улице города — на Елисейских полях. При этом четыре человека пострадали.

Найти стрелка помогли свидетели. В ночь с субботы на воскресенье россиянин палил по мужчине, ехавшему на скутере, и не попал. Был замечен, о нем доложили в полицию. Показания помогли идентифицировать подозреваемого и арестовать его у него дома, в том же 8-м округе Парижа, к которому и относятся Елисейские поля.