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Дума Чукотки может на 46,12 процента состоять из единороссов

Единороссы набирают 46,12 процента на выборах в Думу Чукотки после обработки 18 процентов протоколов, — сообщает 19 сентября ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома.

Позиция правящей партии — лидирующая, вслед за ней идет ЛДПР с 21,39 процентами голосов, потом КПРФ с 16,51 процентом и «Справедливая Россия — За правду» с 12,27 процентами.

В голосовании на 18:00 местного времени приняли участие 58,89 процента избирателей. В дни голосований 17–19 сентября на Чукотке выбирали депутатов в Государственную думу, Думу Чукотского АО и в районные Советы депутатов.

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Комментарии (1)

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.... странно, а иноагенты пишут, что экзитполы и не только говорят о другом, ЛДПР там вообще в хвосте.
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