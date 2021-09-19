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На Канарском острове Пальма начал извергаться вулкан, жителей эвакуируют

Извержение вулкана на испанском острове Пальма, который входит в архипелаг Канарских островов, началось днем 19 сентября. Ему предшествовали свыше 25 тысяч подземных толчков, произошедших с 10 сентября. Сегодняшнее землетрясение достигло 4,2 баллов по шкале Рихтера, по данным автоматической системы местного вулканологического института.

Как сообщает газета El Mundo, было принято решение об эвакуации маломобильных граждан. Это касается жителей населенных пунктов Las Manchas, El Charco, La Bombilla, El Remo и Puerto Naos.

Также ограничены перемещения по острову: закрыты некоторые лесные дороги, приостановлено ведение охоты.

За последние годы на Кумбре-Вьеха (буквально можно перевести как «старая вершина», так называется активная вулканическая гряда на острове Пальма) было 10 случаев сейсмической активности, включая нынешний: по одному в 2017 и 2018 годах, сразу пять в 2020-м году и три в 2021-м.

Мощные извержения вулкана на острове были зафиксированы в 1470, 1585, 1646, 1677, 1712, 1949 и 1971 годах. Причем в 1646 году извержение уничтожило целебные источники, а в 1712-м — затопило лавой большую часть юго-западной части острова.

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Комментарии (3)

260567431
Канары прекрасны. Был на 4-х островах. Пальма и Ла-Гомера были как раз в очереди к посещению.
shushu
Ну хоть не Тейде, и то хорошо
Борт 54
Посейдон там никто не видел?
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