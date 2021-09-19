Главный инфекционист США рассказал, как снизить смертность от COVID-19

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что миллион смертей от COVID-19 в США не является «неизбежностью» — расширение вакцинации способно удержать страну от достижения этой цифры, пишет 19 сентября РИА Новости.
Пандемия уже унесла жизни свыше 670 тысяч человек в США, убив каждого пятисотого американца. На фоне распространения новых штаммов коронавируса заболеваемость и смертность вновь демонстрируют тенденцию к росту.
«Я надеюсь, что этого не произойдет. Я не думаю, что это нечто неизбежное... У нас есть вакцины, которые высокоэффективны и в теории, и в реальном мире, которые безопасны. Если подавляющая пропорция нашего населения вакцинируется, то мы такого совсем не увидим», — ответил Фаучи на вопрос о вероятности достижения отметки в миллион умерших.
Он напомнил, что в США остаются 70 миллионов человек, которые имеют право на вакцинацию, но ею пока не охвачены. «Если мы сможем сделать так, чтобы... подавляющее большинство из этих людей вакцинировались, мы не увидим тех цифр, которые вы только что упомянули», — добавил Фаучи.
Ученый, который ранее публично выступал за всеобщую ревакцинацию, не стал спорить с решением экспертной комиссии медицинского регулятора FDA, рекомендовавшей третью дозу вакцины Pfizer только тем, кто старше 65 лет или имеет высокие риски заболеть COVID-19. Фаучи, однако, предположил, что позиция властей может эволюционировать по мере накопления данных в ближайшие несколько недель или месяцев.