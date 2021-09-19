Главный инфекционист США рассказал, как снизить смертность от COVID-19

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что миллион смертей от COVID-19 в США не является «неизбежностью» — расширение вакцинации способно удержать страну от достижения этой цифры, пишет 19 сентября РИА Новости.

Пандемия уже унесла жизни свыше 670 тысяч человек в США, убив каждого пятисотого американца. На фоне распространения новых штаммов коронавируса заболеваемость и смертность вновь демонстрируют тенденцию к росту.

«Я надеюсь, что этого не произойдет. Я не думаю, что это нечто неизбежное... У нас есть вакцины, которые высокоэффективны и в теории, и в реальном мире, которые безопасны. Если подавляющая пропорция нашего населения вакцинируется, то мы такого совсем не увидим», — ответил Фаучи на вопрос о вероятности достижения отметки в миллион умерших.

