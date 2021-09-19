Сайт «Новой газеты» перестал открываться из-за DDoS-атаки

Издание «Новая газета» перестало выходить в онлайн в последний день выборов в Государственную думу. Сервер газет подвергся DDoS-атаке.



Как пишет «Новая» в своем телеграм-канале, атака началась около трех часов дня 19 сентября, но сайт с ней справился. «Сайт «Новой газеты» пытались открыть до 550 тысяч раз в секунду», — сообщило издание.

Отмечается, что после неудачной атаки на сайт, хакеры переключились на сервер газеты. «Сейчас мы готовим резервный IP-адрес, который поднимется сразу с максимальной защитой от DDoS-атаки», — сообщило издание и добавило, что пока все актуальные материалы можно прочитать в соцсетях «Новой».