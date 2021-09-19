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Карпин объявит расширенный состав сборной России на октябрьские матчи 20 сентября

Расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира 2022 года станет известен в понедельник, 20 сентября. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Уточняется, что после объявления списка футболистов главный тренер национальной команды Валерий Карпин проведет пресс-конференцию.

Сборная России сыграет два матча в октябре: 8-го числа в Казани против Словакии, а 11-го на выезде встретится со Словенией. После шести туров команда Карпина занимает второе место в группе H, имея на счету 13 очков. Первыми идут хорваты, у которых столько же баллов, но они лидируют по разнице забитых и пропущенных мячей.

При новом тренере Валерии Карпине сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) и одержала победы над Кипром (0:2) и Мальтой (2:0).

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Комментарии (1)

Wert
Да пусть сразу на Авито или работа.ру даст объяву о поиске защитников полузащитников и нападающих.
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