Фото улова любители «тихой охоты» опубликовали в соцсетях. Как сообщили авторы 19 сентября, грибы собирали в Лахте. Судя по кадрам, петербуржцы набрали две полные корзины чёрных лисичек. «Уходили из леса с закрытыми глазами, так как собирать уже было некуда», — шутят грибники.



Пользователи не уверены, что эти грибы можно есть. Знающие советуют сушить и добавлять как приправу, предлагают и традиционный вариант употребления — со сметаной и картошкой.