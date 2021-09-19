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«Уходили из леса с закрытыми глазами». Петербуржцы похвастались урожаем чёрных лисичек

Чёрные лисички насобирали в Лахте

Полные корзины грибов принесли из леса жители Приморского района в субботу. Они показали редкий урожай чёрных лисичек.

Фото улова любители «тихой охоты» опубликовали в соцсетях. Как сообщили авторы 19 сентября, грибы собирали в Лахте. Судя по кадрам, петербуржцы набрали две полные корзины чёрных лисичек. «Уходили из леса с закрытыми глазами, так как собирать уже было некуда», — шутят грибники.

Пользователи не уверены, что эти грибы можно есть. Знающие советуют сушить и добавлять как приправу, предлагают и традиционный вариант употребления — со сметаной и картошкой.

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Комментарии (6)

264940801
А что избирательные участки там тоже были?
Riptide
Пользователи не уверены, что эти грибы можно есть.
Грибы отсюдова, грибы
Noisymouse
Абсолютно невкусный гриб, ни запаха, ни вкуса, ни мякоти грибной. Как солому жуешь. У нас их на даче полно, даже когда мало других грибов. Вот и брали иногда - для массы.
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