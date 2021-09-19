Патриарх Кирилл призвал не стесняться своей веры и привел в пример президента

Люди не должны стесняться своей веры, им следует открыто ее исповедовать, как это делает президент. Об этом 19 сентября заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди после освящения Александро-Невского собора в Волгограде.
«Мы [находимся] под влиянием мнимых страхов, иногда некоего неудобства, стеснительности: «Ну, как же, коллеги узнают, что я по воскресеньям в храм хожу, а у меня ведь такое положение, а как-то вот и неудобно, потому что посмотрят на меня косо». Эти времена прошли. Мы никого не должны стесняться, мы должны открыто исповедовать свою веру, как это делает, кстати, и глава государства, и многие выдающиеся сыны Отечества сегодня», — цитирует ТАСС предстоятеля РПЦ.
В воскресенье патриарх Кирилл провел великое освящение Александро-Невского собора и возглавил первую божественную литургию.
Храм был возведен в 1916 году в память о «чудесном» спасении в железнодорожной катастрофе царя Александра III. Собор взорвали в советское время в 1932 году. Восстановление церкви завершилось в 2021 году.