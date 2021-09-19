Москва готовится к ливню, какого не было более 73 лет

Синоптики прогнозируют в понедельник, 20 сентября, в столице сильнейший ливень. Об этом рассказал РИА Новости накануне ожидаемого явления специалист из центра «Фобос». По его данным, осадков подобного масштаба в этих местах не было 73 года.



Интересно, что этот год для Москвы выдался богатым на рекорды: точно так же уникальный дождь, продолжительностью сутки, обещали городу минувшей весной, 20 апреля, — тогда тоже говорилось о рекорде за 73 года. В тот день не поздоровилось и другим российским городам: например, на Краснодарский край выпала месячная норма осадков, вода затопила десятки городских улиц.