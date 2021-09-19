Москва готовится к ливню, какого не было более 73 лет

Синоптики прогнозируют в понедельник, 20 сентября, в столице сильнейший ливень. Об этом рассказал РИА Новости накануне ожидаемого явления специалист из центра «Фобос». По его данным, осадков подобного масштаба в этих местах не было 73 года.
Интересно, что этот год для Москвы выдался богатым на рекорды: точно так же уникальный дождь, продолжительностью сутки, обещали городу минувшей весной, 20 апреля, — тогда тоже говорилось о рекорде за 73 года. В тот день не поздоровилось и другим российским городам: например, на Краснодарский край выпала месячная норма осадков, вода затопила десятки городских улиц.
Петербургу, судя по данным «Росгидромета» http://www.meteo.nw.ru/, в этот раз опасаться нечего. Город 20 сентября ждет облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер у берегов Невы обещают восточный, северо-восточный умеренный. Температуру воздуха ночью +3...+5 градусов, в пригородах местами до нуля, а днём +8...+10. Точно так же существенных осадков не ждут в Петербурге 21 и 22 сентября.
В ходе последнего сильного ливня в Петербурге 13 сентября подтопило Московский вокзал. Из-за этого закрывали один из выходов из вестибюля станции метро «Площадь Восстания».