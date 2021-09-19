Петербуржец поругался с сантехником и получил струю газа в лицо. За отнятые 36 тысяч работник задержан

Иностранец задержан за грабеж после конфликта с жителем Петербурга в Калининском районе. Мужчины не договорились о стоимости ремонта.



Как сообщает 19 сентября пресс-служба ГУ МВД региона, конфликтовали стороны поздним вечером четыре дня назад. 30-летний петербуржец был недоволен ремонтом сантехники, рабочий требовал плату. Закончилось тем, что иностранец распылил в квартире газовый баллончик и отобрал у заказчика 36 тысяч. 32-летнего сантехника, который живет в городе без регистрации, задержали минувшей ночью. Он находится в изоляторе как подозреваемый по уголовному делу о грабеже.