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Петербуржец поругался с сантехником и получил струю газа в лицо. За отнятые 36 тысяч работник задержан

Иностранец задержан за грабеж после конфликта с жителем Петербурга в Калининском районе. Мужчины не договорились о стоимости ремонта.

Как сообщает 19 сентября пресс-служба ГУ МВД региона, конфликтовали стороны поздним вечером четыре дня назад. 30-летний петербуржец был недоволен ремонтом сантехники, рабочий требовал плату. Закончилось тем, что иностранец распылил в квартире газовый баллончик и отобрал у заказчика 36 тысяч. 32-летнего сантехника, который живет в городе без регистрации, задержали минувшей ночью. Он находится в изоляторе как подозреваемый по уголовному делу о грабеже.

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Комментарии (10)

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.... так я не понял, кто кого хотел кинуть ?
_13
Сколько ещё должно быть совершено «иноСРанцами» изнасилований, убийств, разбоев и пр., чтобы местное население не пользовалось их услугами: не садилось к ним в такси, не нанимало для производства работ…?!!!
При действующей власти исключительно таким образом образом можно себя обезопасить и заставить «иноСРанцев» вернуться туда, откуда приехали.
261844081
А почему не виден факт мошенничества?
Человек выполнил работу, ему не заплатили за неё
Или одному можно, а другому нельзя?
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