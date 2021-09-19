Выпивший немец, заснув, оставил 200 тысяч в баре в центре Петербурга

Гражданин Германии проводил вечер пятницы в баре на Рубинштейна. Когда он очнулся, на карте не хватало больше 200 тысяч рублей.



Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, с заявлением в полицию обратился 49-летний уроженец Йены. Около полуночи 18-го числа он отправился с супругой расслабиться на улицу Рубинштейна. Пара некоторое время отдыхала вместе, потом немец проводил жену домой на набережную Фонтанки и вернулся на главную питейную улицу Петербурга. В какой именно бар он зашел, мужчина не запомнил. Он что-то пил, вскоре почувствовал себя нехорошо и заснул. Очнулся уже утром, пришел домой и посмотрел на свой банковский счет. Оказалось, что в период с половины шестого и почти до 8 утра он потратил 213 тысяч, деньги уходили на счет ООО «Каскад».