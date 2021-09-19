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Выпивший немец, заснув, оставил 200 тысяч в баре в центре Петербурга

С карты гражданина Германии списали 200 тысяч в одном из баров на Рубинштейна

Гражданин Германии проводил вечер пятницы в баре на Рубинштейна. Когда он очнулся, на карте не хватало больше 200 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, с заявлением в полицию обратился 49-летний уроженец Йены. Около полуночи 18-го числа он отправился с супругой расслабиться на улицу Рубинштейна. Пара некоторое время отдыхала вместе, потом немец проводил жену домой на набережную Фонтанки и вернулся на главную питейную улицу Петербурга. В какой именно бар он зашел, мужчина не запомнил. Он что-то пил, вскоре почувствовал себя нехорошо и заснул. Очнулся уже утром, пришел домой и посмотрел на свой банковский счет. Оказалось, что в период с половины шестого и почти до 8 утра он потратил 213 тысяч, деньги уходили на счет ООО «Каскад».

В настоящее время на улице Рубинштейна зарегистрирована только одна компания с таким названием, в доме 22. Судя по открытым источникам, в этом здании находится караоке-бар.

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Комментарии (16)

SU LUX INN
очевидно, пил бутылками Дом Периньон - угощал Красавиц!
Leeuw
Пин-код своей карты он тоже во сне вводил?
Cвифт
.... и жена, которою он сплавил домой, ему поверила ? ))) .... заснул он, как-же ...
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