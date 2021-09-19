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Охотник из Петербурга не вернулся из леса, жена нашла его с пулей в голове

Жительница Петербурга пошла в лес на поиски мужа, который вовремя не вернулся с охоты. Он был мертв.

Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, 42-летний петербуржец отправился в лес неподалеку от деревни Лужицы накануне утром. К шести вечера никаких вестей о нем не было, на звонки супруги мужчина не отвечал. Тогда она отправилась на поиски и вскоре поняла причину молчания. Супруг лежал на земле с простреленной головой. На месте нашли два ружья, стульчик и кепку. Кто стрелял, пока непонятно.

Судя по странице в «ВКонтакте», погибший был заядлым охотником. Компанию ему составляли два спаниеля. Месяц назад компания радостно открыла сезон.

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Комментарии (10)

AlBerkut
Ну вопрос номер один, с какого расстояния и под каким углом выстрел.
И из какого оружия, в смысле из чьего.
Но да, спаниель собака опасная, застрелит и глазом не моргнёт😨😎
olla
одни меньше. отлично.
chip1
Жена? Слишком удачно у нее получилось пойти в лес и найти мужа...
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