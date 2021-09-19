На границе атмосферных вихрей. Воскресенье в Петербурге будет по-осеннему прохладным, но без дождей

В Петербурге днем 19 сентября воздух прогреется до +11 градусов. Солнце будет выглядывать из-за туч. Существенных осадков не ожидается. Такие данные приводит Гидрометцентр.
Как рассказал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, Петербург оказался на границе атмосферных вихрей. Погода будет определяться «в противоборстве циклона с юго-запада и гребня антициклона с северо-востока». «Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, но дождей не ожидается, а вот температурный фон по-прежнему ниже нормы», — добавил эксперт.
В ночь на 20 сентября температура опустится до +3 градусов, в области местами до нуля. А днем в городе потеплеет до +11. Осадков также не будет. Похожая ситуация ожидается во вторник и среду, а вот с четверга, скорее всего, начнутся дожди, говорят синоптики.