Почему цена на картошку в России зависит от евро и доллара, какие сорта сажать и когда копать — ликбез от ученого

Фото: Дарья Кривицкая / NGS24.RU Поделиться Поделиться







В России в самом разгаре сезон уборки картофеля. В Сибири его уже почти выкопали, опасаясь первых холодов, на Урале — только приступают, а на юге первый урожай убрали еще в июле (и он появился на наших прилавках), а второй будут копать только через месяц. В вопросе сроков ученые советуют ориентироваться на два самых важных фактора: погоду (картофель не вынесет даже легких морозов) и срок созревания. Для ранних сортов он 65–70 дней, а поздние можно выкопать и через 3,5–4 месяца.

Почему самый популярный в России овощ стал дороже в два раза (кто бы мог подумать — из-за ослабления рубля!), почему в России сейчас больше картофеля импортного, чем своего. Более 255 лет назад Петр Первый завез «земляные яблоки» из Голландии, а сейчас оказалось, что у нас нет своих сортов, их снова завозят! А еще о том, как вырастить картофель самостоятельно, сохранив до весны, рассказал заведующий лабораторией селекции Красноярского аграрного университета Андрей Чураков.



Когда сажать и убирать картофель?

В зависимости от региона сроки разные, и год от года они могут меняться в зависимости от погодных условий.

Сорта картофеля подразделяют на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые (на самом деле, их в два раза больше, но мы возьмем укрупненно). Вегетация (период созревания. — Прим. ред.) у первых — 60–70 дней, у вторых — до 90 дней, у поздних вообще до 120 дней. Считают этот срок от момента всходов — а это еще +15–25 дней.

Мы разделили страну на 4 климатических зоны — в основном, уборка урожая приходится на осень, но есть и исключения (на Юге собирают два урожая) Инфографика: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Оптимальный срок посадки — это когда температура почвы достигла 10 градусов и выше, а ростки появляются вообще при +3. Вот на это надо ориентироваться, а не на календарный срок, потому что он может смещаться до двух недель. И выкапывать нужно тоже при оптимальных температурах, чтобы картофель не переохлаждался и не перегревался. В южных регионах нашей страны это распространенная проблема, — сообщил Андрей Чураков.

Первый признак созревшего картофеля — засыхание 60–70% ботвы. Многие садоводы аккуратно удаляют ботву за несколько недель до уборки урожая. Однако это правило не всегда работает — ботва некоторых сортов остается зеленой до глубокой осени, хотя сами клубни давно созрели.



В этом случае лучше периодически выкапывать по одному кусту картошки в разных частях участка и оценивать размер клубней.



Андрей Чураков занимается селекцией овощных культур более 5 лет Фото: Дарья Кривицкая / NGS24.RU Поделиться Поделиться







Почему лучше не тянуть с уборкой урожая? (даже если нет морозов)

— В первую очередь нужно ориентироваться на срок созревания, для каждого сорта он свой — считайте дни. Чем раньше посадили, тем раньше выкапываем. Мы уходим таким образом от развития, например, фитофтороза. На клубнях картофеля он выражается коричневыми пятнами, которые в дальнейшем образуют сухую гниль. Буквально через месяц после закладки на хранение клубни уже непригодны, они полностью покрылись этой гнилью. Защитой может стать обработка в сезон и своевременная уборка.

Но фитофтороз — не самая распространенная болезнь картошки, он проявляется не каждый год. Чаще всего картофель подвергается заболеваниям, которые передаются через почву. Например, ризоктониоз или «черная парша», которая встречается во всем мире. Если в земле есть какие-то болезни, то на картошке это отражается каждый год. Решить проблему можно обработкой в осень (внесение различных препаратов) и в течение сезона, — пояснил Чураков.

Даже ученые не застрахованы от картошки с фитофторозом (Андрей Чураков нашел пораженный картофель) — через месяц после закладки на хранение она вся сгниет Фото: Дарья Кривицкая / NGS24.RU Поделиться Поделиться







Как хранить?

После уборки картофеля должен пройти «лечебный период», в условиях крупнотоварного производства это месяц, для дачников достаточно двух недель. Выбирают темное, но проветриваемое место. Картофель перебирают несколько раз и закладывают на хранение только здоровый картофель — без механических повреждений, без повреждений вредителями.

— Понятно, что не каждый сможет обеспечить у себя в подвале или погребе сразу +5 градусов, но температура будет снижаться постепенно с погодой на улице и достигнет оптимума. Минимум +1, но до +5, потому что ростки появляются уже при +3 градусах. Чем выше влажность, тем меньше картофель теряет массу. Но опять же, в домашних условиях сложно выдержать влажность в 70–90%, но это оптимальные показатели. Если влажность будет выше, то мы столкнемся с болезнями хранения и гниением.

Что по сортам?

Со слов Андрея Чуракова, есть универсальные и самые популярные сорта картофеля, которые возделывают во всех регионах. Садоводы используют как отечественные, так и импортные, преимущественно европейские сорта.



— Популярность сейчас завоевал сорт Гала, он популярен по всей стране. Вкусный, желтый, красивый. Точно так же, как была популярна в свое время Адретта, все ее хотели, да и сейчас есть спрос. Гала точно такая же по форме, внутри плотная. И что хорошо, он долго не вырождается, его может хватить и на 10 лет в качестве посадочного материала. Сейчас ему на смену приходит Вега, такой же сорт по характеристикам, но только форма вытянутая.

На поле учебного совхоза научные сотрудники испытывают новые сорта Фото: Дарья Кривицкая / NGS24.RU Поделиться Поделиться







— Сорта, которые возделываются во всех регионах — Гала, Вега, Ред Скарлет.

Я всегда говорю садоводам — берите государственный реестр сельскохозяйственных достижений. Вся наша страна разделена на 12 зон — и по каждой зоне расписаны рекомендованные сорта. Они прошли все испытания, а это три года. В течение этого периода государство за своей счет проверяет их устойчивость, урожайность и так далее, — отметил заведующий лабораторией.

Почему дорожает?

В ответе на этот вопрос мы никак не ожидали услышать про пресловутое импортозамещение и зависимость от иностранной валюты, но дело оказалось именно в этом.



— В последние два года мы наблюдаем рост цены на картофель в два раза. Если ранее она была по 20 рублей, то сейчас не ниже 40. Я не говорю про сезон уборки, сейчас ее можно и по 10 рублей взять за кило, но это кратковременный период.

Цена зависит от урожайности. В прошлом году у нас был неурожай картофеля, в этом году у нас подтопления на Юге и на Дальнем Востоке. Соответственно, это влияет. В определенных регионах высокий урожай, но его не хватает. Картофель ведь достаточно трудно транспортируемая культура, особенно в зимний период.

Еще один фактор — ослабление рубля к доллару и евро. У нас основное крупнотоварное производство ориентируется на иностранный семенной материал. И это основная доля расходов у крупных производителей. Основными поставщиками являются Германия, Голландия, — объясняет завлабораторией селекции вуза.

Картофель дорожает по нескольким причинам — низкая урожайность и закупка импортного посевного материала Фото: Дарья Кривицкая / NGS24.RU Поделиться Поделиться







— А разве наши научные институты не могут стать заменой иностранной продукции?

— У нас нет такого масштаба производства. Селекционных фирм недостаточно, у нас просто не развит этот рынок, и в основном в этой сфере работают государственные НИИ или вузы. Как наш, например. Но, чтобы обеспечить все потребности, этого недостаточно. А в Европе этой сети компаний больше ста лет, которая занимается развитием семеноводства именно картофеля. У них выстроено производство микрорастений, мини-клубней. Мы только начали это у нас в лаборатории. В России сейчас действует федеральная программа по развитию семеноводства, где во главу угла поставили частного производителя. Но пока лидеры — сорта иностранной селекции.



Наши ученые тоже разрабатывают новые сорта, но за западными коллегами им пока не угнаться Фото: Дарья Кривицкая / NGS24.RU Поделиться Поделиться







— Долгое время в нашей стране никто не уделял внимания внешнему виду картофеля. Основная цель — это урожайность. А людям сейчас важно, чтобы в супермаркете картофель лежал красивый, выровненный, гладкий, чтобы он хорошо мылся. Именно поэтому сорта-лидеры в производстве, начиная с 90-х, у нас исключительно иностранные. Сейчас появляются и наши. Но селекция — это долгий процесс, 10–15 лет уходит на создание сорта, — заключил эксперт.