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На северо-востоке Петербурга горожан напугал хлопок, а потом еще один. Пожарные нашли обгоревшую пиротехнику

В доме на проспекте Науки взорвали петарду

Сотрудников МЧС и полицию вызвали вечером 18 сентября в жилой дом на проспекте Науки. Звонившие сообщали о странном грохоте, похожем на взрыв.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о хлопках в жилом доме 36 поступило около шести часов вечера.

В пресс-службе МЧС подтвердили факт выезда, отметив, что в помещении взорвалась петарда. Пострадавших нет.

По данным «Фонтанки», на месте сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции, где составляют протокол о мелком хулиганстве.

Правоохранители шутят, что кто-то только выбрасывает елки, а кто-то вспомнил о новогодних «хлопушках».

© Фонтанка.Ру

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