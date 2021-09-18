На северо-востоке Петербурга горожан напугал хлопок, а потом еще один. Пожарные нашли обгоревшую пиротехнику

Сотрудников МЧС и полицию вызвали вечером 18 сентября в жилой дом на проспекте Науки. Звонившие сообщали о странном грохоте, похожем на взрыв.
Как стало известно «Фонтанке», сообщение о хлопках в жилом доме 36 поступило около шести часов вечера.
В пресс-службе МЧС подтвердили факт выезда, отметив, что в помещении взорвалась петарда. Пострадавших нет.
По данным «Фонтанки», на месте сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции, где составляют протокол о мелком хулиганстве.
Правоохранители шутят, что кто-то только выбрасывает елки, а кто-то вспомнил о новогодних «хлопушках».