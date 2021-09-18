FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
72.56р85.46р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

За голосованием в Петербурге можно следить в онлайн-режиме

«Фонтанка» показывает, как работает Центр общественного наблюдения за выборами.

Попасть в центр, расположенный в «Ратуше», оказалось достаточно сложно: посетитель, будь то наблюдатель или журналист, должен заранее заполнить заявку на сайте Общественной палаты, скачать оттуда и распечатать бумажную форму, заполнить ее от руки, отсканировать и приложить к электронной форме. Уже на месте выдают еще две анкеты — о согласии на использование персональных данных. «К сожалению, только так», — разводили руками сотрудники.

Более того, нет возможности в свободном режиме переключать камеры на разных участках: в заявлении нужно указать номера конкретных. Попытка написать «на всех» не прошла — сказали, что так нельзя.

Смотреть конкретные участки можно на компьютерах, а общую картину понять у большого медиаэкрана, который показывает одновременно видео с 48 участков, каждые 5–30 секунд в рандомном порядке участки меняются.

Большая часть из наблюдающих, как рассказали «Фонтанке» сами молодые люди, — участники «Волонтерской роты», от партийцев же был только представитель пенсионеров, он объяснил: для того, чтобы при получении сигналов о нарушении оперативно пересмотреть произошедшее с камер.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний