Попасть в центр, расположенный в «Ратуше», оказалось достаточно сложно: посетитель, будь то наблюдатель или журналист, должен заранее заполнить заявку на сайте Общественной палаты, скачать оттуда и распечатать бумажную форму, заполнить ее от руки, отсканировать и приложить к электронной форме. Уже на месте выдают еще две анкеты — о согласии на использование персональных данных. «К сожалению, только так», — разводили руками сотрудники.



Более того, нет возможности в свободном режиме переключать камеры на разных участках: в заявлении нужно указать номера конкретных. Попытка написать «на всех» не прошла — сказали, что так нельзя.

