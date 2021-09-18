Попасть в центр, расположенный в «Ратуше», оказалось достаточно сложно: посетитель, будь то наблюдатель или журналист, должен заранее заполнить заявку на сайте Общественной палаты, скачать оттуда и распечатать бумажную форму, заполнить ее от руки, отсканировать и приложить к электронной форме. Уже на месте выдают еще две анкеты — о согласии на использование персональных данных. «К сожалению, только так», — разводили руками сотрудники.
Более того, нет возможности в свободном режиме переключать камеры на разных участках: в заявлении нужно указать номера конкретных. Попытка написать «на всех» не прошла — сказали, что так нельзя.
Смотреть конкретные участки можно на компьютерах, а общую картину понять у большого медиаэкрана, который показывает одновременно видео с 48 участков, каждые 5–30 секунд в рандомном порядке участки меняются.
Большая часть из наблюдающих, как рассказали «Фонтанке» сами молодые люди, — участники «Волонтерской роты», от партийцев же был только представитель пенсионеров, он объяснил: для того, чтобы при получении сигналов о нарушении оперативно пересмотреть произошедшее с камер.