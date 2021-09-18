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Спустя полтора года строители закончили укреплять конструкции собора Парижской Богоматери, реставрация еще не начиналась

После пожара в апреле 2019 года строители укрепляли конструкции собора Парижской Богоматери. Закончен этот этап работ только сейчас.

Как сообщают французские СМИ со ссылкой на строительную компанию, теперь конструкции собора считаются безопасными и можно приступать к реставрации. План утвержден, начнутся работы зимой 2021 года.

Ранее сообщалось, что на восстановление собора может уйти пять лет. Однако, как пишут СМИ, сейчас становится очевидной невозможность управиться в такой срок.

Собор загорелся 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль и часть крыши. Деньги на реставрацию собирают всем миром. Обсуждалась сумма в миллиард евро.

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