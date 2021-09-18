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«Система выборов настолько прозрачная, что дальше некуда». Памфилова считает, что требовать что-то от ЦИК бесцельно

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова возмутилась данными о нарушениях движения «Голос», признанного иноагентом. Она распорядилась пригласить сопредседателей к ней на встречу.

Памфилову 18 сентября цитирует РИА Новости. По словам главы ЦИК, данные «Голоса» недостоверны. «День голосования ещё не прошёл, а они уже делают выводы о том, что нарушений больше, чем на выборах в 2011 году, вы понимаете почему, что такое 2011 год… Это абсолютно целенаправленная, спланированная, хорошо финансируемая из-за рубежа кампания», — убеждена чиновница. Она попросила пригласить сопредседателей движения, чтобы они выступили и представили факты. «Будем разбираться», — заверила Памфилова.

Она также охарактеризовала активистов как людей, которые «постоянно требуют прозрачности» от властей. «Мы уже сделали систему настолько прозрачной, что дальше некуда, что даём им повод за каждую ерунду цепляться», — считает глава ЦИК.

Выборы в Государственную думу и региональные парламенты в России проходят с 17 по 19 сентября.

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Комментарии (9)

iphonedimona
Эти "выборы" настолько прозрачны, что их и не видно. А мадам Щукиной лучше молчать, молча можно за умную сойти.
chip1
Ключевое слово - бесцельно) Все уже выбрано, "голоса" посчитаны.
266231259
Система, может, и прозрачная, а вот кабинки для голосования, закрытые со всех сторон темно-синими шторами и не имеющие никакой подсветки ни сверху, ни снизу, ни сбоку, , совершенно непригодны для того, чтобы что-то увидеть в бюллетене. В них темно как в чулане ))) Участок 1178.
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