С берега озера под Петербургом увезли мужчину, бегавшего с разрезанным животом

Жителя Красногвардейского района нашли на озере во Всеволожском районе без одежды и с ножевым ранением.

Как стало известно «Фонтанке» 18 сентября, накануне в полицию поступило сообщение из больницы города Всеволожска о том, что 16 сентября около половины одиннадцатого вечера скорая привезла в больницу 27-летнего петербуржца с ножевыми ранениями в области живота и шеи. Молодого человека привезли в одних трусах от озера Волоярви, и состояние его врачи оценили как неадекватное.

Очевидцы рассказали полиции, что вызвали медиков после того, как увидели мужчину, который бегал у озера без одежды и в крови.