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С берега озера под Петербургом увезли мужчину, бегавшего с разрезанным животом

Раненого молодого человека увезли в больницу с озера Волоярви

Жителя Красногвардейского района нашли на озере во Всеволожском районе без одежды и с ножевым ранением.

Как стало известно «Фонтанке» 18 сентября, накануне в полицию поступило сообщение из больницы города Всеволожска о том, что 16 сентября около половины одиннадцатого вечера скорая привезла в больницу 27-летнего петербуржца с ножевыми ранениями в области живота и шеи. Молодого человека привезли в одних трусах от озера Волоярви, и состояние его врачи оценили как неадекватное.

Очевидцы рассказали полиции, что вызвали медиков после того, как увидели мужчину, который бегал у озера без одежды и в крови.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Avs7153
Вот стоило закатать бетонку в приличный асфальт, как понаехали придурки в трусах бегать за грибами по болоту на озере...
Живот зашить и в дурку болезного!
07A
ЗОЖ-зло!
SergAnt
Несправедливо, что медики должны, за счёт государства, зашивать этот биомусор…
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