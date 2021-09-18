FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +9
72.56р85.46р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
5
Печать

В Петербурге скончалась вдова взорванного в конце 90-х зампреда ЗакСа Виктора Новоселова

72-летняя Ирина Новоселова скончалась 18 сентября в Покровской больнице

О смерти вдовы Виктора Новоселова «Фонтанке» сообщили в ближнем окружении семьи. В стационар она поступила с подозрением на коронавирус.

По словам друзей, в 90-е годы карьера Виктора Новоселова не могла бы сложиться без поддержки супруги. После его гибели она одна воспитывала сына. В 2000-е Ирина Владимировна была депутатом муниципального округа «Московская застава».

Политическая карьера Виктора Новоселова началась в 1990 году, когда он стал первым зампредом Московского районного исполнительного комитета Ленинграда. В 1993 году его назначили на пост начальника петербургского управления Федеральной миграционной службы. А 24 ноября 1993 года он пережил покушение, после которого остался инвалидом, прикованным к креслу. Это не помешало ему продолжить политическую карьеру, и с 1994 года несколько раз избираться в городской ЗакС.

20 октября 1999 года автомобиль Новоселова остановился на красный свет на пересечении улицы Фрунзе и Московского проспекта. В этот момент к машине подбежал мужчина и прикрепил к крыше взрывное устройство. Виктор Новоселов погиб на месте, его водитель и охранник с серьёзными ранениями были госпитализированы. Сотрудники милиции задержали двух исполнителей убийства. Третьего помогли взять сотрудники Агентства журналистских расследований, которые убедили сдаться правоохранительным органам Александра Малыша. Заказчики преступления не найдены.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

SNOW
80 процентов текста о самом Новоселове, а не о почившей вдове
263221761
ему голову оторвали на московском проспекте соврамши он был
bluxer
Так это вроде криминальный авторитет был, не?..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний