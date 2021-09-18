В Петербурге скончалась вдова взорванного в конце 90-х зампреда ЗакСа Виктора Новоселова

О смерти вдовы Виктора Новоселова «Фонтанке» сообщили в ближнем окружении семьи. В стационар она поступила с подозрением на коронавирус.



По словам друзей, в 90-е годы карьера Виктора Новоселова не могла бы сложиться без поддержки супруги. После его гибели она одна воспитывала сына. В 2000-е Ирина Владимировна была депутатом муниципального округа «Московская застава».

Политическая карьера Виктора Новоселова началась в 1990 году, когда он стал первым зампредом Московского районного исполнительного комитета Ленинграда. В 1993 году его назначили на пост начальника петербургского управления Федеральной миграционной службы. А 24 ноября 1993 года он пережил покушение, после которого остался инвалидом, прикованным к креслу. Это не помешало ему продолжить политическую карьеру, и с 1994 года несколько раз избираться в городской ЗакС.