В США на аукционе продадут Конституцию из первого тиража, их сохранилось всего 11

Экземпляр Конституции США из первого ее тиража выставят на торги. Стоимость главного документа страны оценивается в 15–20 млн долларов.

О продаже копии Конституции из частной коллекции сообщает Associated Press. Лот будет выставлен на аукционе Sotheby's, но сперва его покажут всем желающим в Чикаго, Нью-Йорке, Далласе и Лос-Анджелесе. Предварительно, торги пройдут в ноябре, копия может быть продана за 20 миллионов долларов.

Это один из сохранившихся с 1787 года экземпляров. Текст Конституции был роздан на конвенте в Филадельфии 17 сентября делегатам исторического съезда. Было напечатано 500 копий.