Километр в глубину и три месяца без всплытия. В России создают подледный беспилотник «Сарма»

Аппарат «Сарма» будет способен около трех месяцев автономно находиться подо льдом и получать новые задачи. Первый опытный образец может быть готов в течение двух лет.

О «Сарме» 18 сентября ТАСС рассказал замруководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко. Подводный аппарат разрабатывает ЦКБ «Лазурит». По задумке, его можно отправить с одной задачей под лед и, в случае необходимости, поставить другую. Разработчики утверждают, что он способен принимать команды и передавать данные автономно на протяжении примерно трех месяцев.