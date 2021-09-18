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Километр в глубину и три месяца без всплытия. В России создают подледный беспилотник «Сарма»

ФПИ создает беспилотник, который может месяцами плыть подо льдом

Аппарат «Сарма» будет способен около трех месяцев автономно находиться подо льдом и получать новые задачи. Первый опытный образец может быть готов в течение двух лет.

О «Сарме» 18 сентября ТАСС рассказал замруководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко. Подводный аппарат разрабатывает ЦКБ «Лазурит». По задумке, его можно отправить с одной задачей под лед и, в случае необходимости, поставить другую. Разработчики утверждают, что он способен принимать команды и передавать данные автономно на протяжении примерно трех месяцев.

Предусмотрена возможность погружения на километр и преодоление расстояния в 8 тысяч километров. Функциональный демонстратор «Сармы» планируется изготовить в 2022–2023 годах.

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Комментарии (3)

Ruth D. Armstead
Нафига??? А главное - зачем???!!
Pilat
Нужно больше подобного вооружения.
Иначе будем слушать крокодиловы извинения США за убитых наших детей.....мы же случайно ей Богу, что вы так возбудились то. Больше не будем....может быть....сегодня.
aprahka
Может удастся Аляску вернуть. Там плыть то всего ничего..
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