Помогите спасти зрение восьмимесячной Ильвине

Поделиться Поделиться







«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Ильвина Ибрагимова, 8 месяцев.

Ретинопатия (поражение сетчатки глаза), требуются операции. Не хватает 96 940 руб. «На шестом месяце беременности я перенесла коронавирус. Родилась дочка раньше срока, в тяжелом состоянии, весила всего 1 300 граммов . Неделю Ильвина находилась на искусственной вентиляции легких, всего её выхаживали три месяца.

При выписке врачи сообщили, что у дочери произошла отслойка сетчатки — это тяжёлое заболевание приводит к безвозвратной потере зрения. Я сразу обратилась к московским врачам, дочке делали уколы в глазное яблоко, но результата это не дало. Тогда мы поехали в Санкт-Петербург, в Детский центр имени К. А. Раухфуса , где успешно проводят хирургическое лечение ретинопатии недоношенных.



В июне Ильвину экстренно госпитализировали. По госквоте провели первую операцию на левом глазу — удалили изменённое стекловидное тело и хрусталик. Врач объяснил, что на правом глазу сетчатка живая и есть надежда на восстановление зрения. Состояние левого глаза значительно хуже, но его можно сохранить как орган.

Сейчас лечение нужно обязательно продолжать, но квоты на этот год в клинике уже закончились. А самим нам не найти столько денег на оплату операций.

Ильвина — наш шестой ребенок, заработка мужа хватает только на самое необходимое. Помогите!» Эльмира Ибрагимова, Челябинская область.

Артур Баранов, заведующий офтальмологическим отделением Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса (Санкт-Петербург):

«У Ильвины тракционная отслойка сетчатки обоих глаз. Чтобы восстановить зрительные функции, девочке требуется провести этапное хирургическое лечение. В ходе операций с применением микрохирургического инструмента 23–25G мы удалим хрусталик правого глаза, а также структуры стекловидного тела обоих глаз, которые превращаются в рубцы».



Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

