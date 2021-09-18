Специалисты NASA создали проект «Explore with Perseverance», позволяющий путешествовать по марсианскому кратеру Езеро, исследованием которого занимается марсоход Perseverance. Об этом сообщили в блоге Лаборатории реактивного движения NASA, курирующей миссию.
3D-модель создали на основе изображений, полученных ровером с разных точек обзора. Карту можно вращать и поворачивать. Команда планирует регулярно обновлять сайт.
По словам старшего инженера-программиста лаборатории Паркера Аберкромби, с помощью проекта все желающие смогут следить за ходом миссии Perseverance. Веб-ресурс позволяет следить за текущим местоположением марсохода, а также беспилотного вертолета Ingenuity с помощью карты «Where is Perseverance?» Она показывает весь путь, пройденный техникой.