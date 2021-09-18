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На Марс, не покидая Землю. NASA запустило сайт, позволяющий следить за изучением Красной планеты ровером Perseverance

NASA в прямом эфире показывает, как ровер Perseverance изучает Марс

Специалисты NASA создали проект «Explore with Perseverance», позволяющий путешествовать по марсианскому кратеру Езеро, исследованием которого занимается марсоход Perseverance. Об этом сообщили в блоге Лаборатории реактивного движения NASA, курирующей миссию.

3D-модель создали на основе изображений, полученных ровером с разных точек обзора. Карту можно вращать и поворачивать. Команда планирует регулярно обновлять сайт.

По словам старшего инженера-программиста лаборатории Паркера Аберкромби, с помощью проекта все желающие смогут следить за ходом миссии Perseverance. Веб-ресурс позволяет следить за текущим местоположением марсохода, а также беспилотного вертолета Ingenuity с помощью карты «Where is Perseverance?» Она показывает весь путь, пройденный техникой.

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Комментарии (1)

ЯКраснорецц
Ждите комментарии "это всё студия только Россия и СССР могут добраться к другим планетам !!11"
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