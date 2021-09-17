В Бразилии суд впервые признал право собак на компенсацию морального вреда за жестокое обращение

Суд штата Парана в Бразилии впервые признал право собак на компенсацию морального вреда со стороны экс-хозяев. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на издание O Antagonista.
В рамках судебного процесса шестилетний золотистый ретривер Спайк и трехлетний пойнтер Рэмбо, а также представляющие их интересы НКО получили статус «заинтересованной стороны». Каждый из них сможет претендовать на получение двух тысяч реалов (приблизительно 29 тысяч рублей). К такому решению в суде пришли единогласно, дело отправили на повторное рассмотрение в первую инстанцию.
«Это слом парадигмы. Это новый взгляд на право, постгуманистический», — заявила адвокат и зоозащитница Эвелин Палуду.
В августе 2020 года хозяева оставили Спайка и Рэмбо дома одних без присмотра на длительное время, а сами уехали на отдых. Узнав об этом, полицейские спасли изможденных голодом, страхом и болезнями собак.
Позже их передали для реабилитации и опеки в местную организацию по защите животных. Прежним хозяевам отказали в их возвращении.