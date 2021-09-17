Пентагон признал ошибку при ударе беспилотника по Кабулу, убившему десятерых гражданских

Пентагон признал, что атака беспилотника США на Кабул, жертвами которой стали гражданские лица, была «трагической ошибкой». Об этом на брифинге 17 сентября заявил официальный представитель военного ведомства.



Глава центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что несет полную ответственность за этот удар и приносит извинения за произошедшее. Ранее в Пентагоне говорили, что удар был нанесен по транспортному средству с взрывчаткой. Однако эта информация не подтвердилась, в результате атаки беспилотника погибли 10 гражданских, в том числе дети.

