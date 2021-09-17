В Ленобласти при пожаре в частном доме погиб мужчина. Еще одного пострадавшего госпитализировали

При пожаре в частном доме в Лужском районе Ленинградской области скончался один человек, еще один пострадал. Об этом 17 сентября сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.



Согласно сведениям областного ГУ МЧС, спасатели узнали о возгорании в поселке Дзержинского около половины восьмого вечера. В садоводстве Рапти на площади 50 квадратных метров горел частный дом.



По предварительным данным, при пожаре погиб 45-летний мужчина. С ожогами также госпитализировали 42-летнего пострадавшего.

