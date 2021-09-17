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В Ленобласти при пожаре в частном доме погиб мужчина. Еще одного пострадавшего госпитализировали

При пожаре в частном доме в Ленобласти погиб мужчина

При пожаре в частном доме в Лужском районе Ленинградской области скончался один человек, еще один пострадал. Об этом 17 сентября сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно сведениям областного ГУ МЧС, спасатели узнали о возгорании в поселке Дзержинского около половины восьмого вечера. В садоводстве Рапти на площади 50 квадратных метров горел частный дом.

По предварительным данным, при пожаре погиб 45-летний мужчина. С ожогами также госпитализировали 42-летнего пострадавшего.

К 20:41 возгорание ликвидировали. На месте работали восемь человек и две единицы техники. Обстоятельства пожара уточняются.

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