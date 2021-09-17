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В Дагестане в больнице с отравлением оказались 20 детей и 10 взрослых

Десятки человек, в числе которых находятся дети, госпитализировали в Дагестане с признаками острой кишечной инфекции. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

«17 сентября в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД «Республиканский кожно-венерологический диспансер» с признаками острой кишечной инфекции (ОКИ) госпитализировано 30 человек, в том числе 20 детей», — говорится в публикации.

Состояние всех пострадавших оценивают как среднетяжелое.

ЧП произошло в одной из религиозных организаций Махачкалы. Специалисты управления Роспотребнадзора по республике начали проводить эпидемиологические расследования, чтобы установить причины вспышки и ликвидировать очаг.

На данный момент исследуются пробы пищи, воды, смывов с объектов внешней среды. Кроме того, происходит обследование заболевших и контактных лиц, участвовавших в приготовлении еды.

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