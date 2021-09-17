В Дагестане в больнице с отравлением оказались 20 детей и 10 взрослых

Десятки человек, в числе которых находятся дети, госпитализировали в Дагестане с признаками острой кишечной инфекции. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.



«17 сентября в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД «Республиканский кожно-венерологический диспансер» с признаками острой кишечной инфекции (ОКИ) госпитализировано 30 человек, в том числе 20 детей», — говорится в публикации.



Состояние всех пострадавших оценивают как среднетяжелое.



ЧП произошло в одной из религиозных организаций Махачкалы. Специалисты управления Роспотребнадзора по республике начали проводить эпидемиологические расследования, чтобы установить причины вспышки и ликвидировать очаг.

