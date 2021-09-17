На новом круговом перекрестке в составе развязки с КАД Петербурга в западной части Мурино произошло первое ДТП. Видеозаписью аварии 17 сентября в группе «ДТП и ЧП» поделился пользователь соцсети «ВКонтакте».
На кадрах заметно, что автомобиль автора публикации столкнулся с легковушкой, которая выезжала с левого ряда. Удар оказался несерьезным.
Движение на круговом перекрестке в составе развязки с КАД Петербурга в Мурино открыли 17 сентября. В пресс-службе дорожного комитета Ленобласти отметили, что работы завершили досрочно, изначально планировалось закончить их в конце года.
«Кольцо» диаметром около ста метров соединяет четыре съезда: два с внутреннего кольца КАД и два с внешнего. Дорожное покрытие — три слоя асфальтобетона, верхний сделан из особо прочной смеси — щебеночно-мастичного асфальта. Освещают перекрёсток светодиодные фонари.