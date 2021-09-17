На новом круговом перекрестке в составе развязки с КАД Петербурга в западной части Мурино произошло первое ДТП. Видеозаписью аварии 17 сентября в группе «ДТП и ЧП» поделился пользователь соцсети «ВКонтакте».



На кадрах заметно, что автомобиль автора публикации столкнулся с легковушкой, которая выезжала с левого ряда. Удар оказался несерьезным.

