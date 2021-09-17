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Водитель «похвастался» первым ДТП на новом муринском «кольце»

Первое ДТП произошло на новом «кольце» на развязке с КАД в Мурино

На новом круговом перекрестке в составе развязки с КАД Петербурга в западной части Мурино произошло первое ДТП. Видеозаписью аварии 17 сентября в группе «ДТП и ЧП» поделился пользователь соцсети «ВКонтакте».

На кадрах заметно, что автомобиль автора публикации столкнулся с легковушкой, которая выезжала с левого ряда. Удар оказался несерьезным.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Движение на круговом перекрестке в составе развязки с КАД Петербурга в Мурино открыли 17 сентября. В пресс-службе дорожного комитета Ленобласти отметили, что работы завершили досрочно, изначально планировалось закончить их в конце года.

«Кольцо» диаметром около ста метров соединяет четыре съезда: два с внутреннего кольца КАД и два с внешнего. Дорожное покрытие — три слоя асфальтобетона, верхний сделан из особо прочной смеси — щебеночно-мастичного асфальта. Освещают перекрёсток светодиодные фонари.

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Комментарии (2)

petr0f
Аххах особопрочная смесь, спасибо поржал. Обычный ЩМА
Coulthard
Меня сегодня тоже там один такой внеразметочник чуть не убрал, режет себе с третьего ряда поперёк полос, дебил.
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