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Из-под земли в Шушарах начал бить «гейзер». Прорыв пожарного гидранта попал на видео

В Пушкинском районе Петербурга прорвало пожарный гидрант

На улице Ленина, 37 в поселке Шушары произошел прорыв пожарного гидранта. Видеозапись с эффектными брызгами появилась в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» 17 сентября.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Как рассказали в пресс-службе «Водоканала» Петербурга, специалисты узнали об аварии по указанному адресу в 19:10. Уже в 19:30 представители организации локализовали вытекание.

«В ходе обследования выявлено повреждение боковой задвижки пожарного гидранта. Все абоненты обеспечены водоснабжением», — отметили в предприятии.

Точно так же гидрант фонтанировал 14 февраля текущего года на Заневском проспекте в Петербурге. «Фонтанка» писала, что из-за аварии жители ближайшего дома остались без воды.

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