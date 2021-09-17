На улице Ленина, 37 в поселке Шушары произошел прорыв пожарного гидранта. Видеозапись с эффектными брызгами появилась в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» 17 сентября.
Как рассказали в пресс-службе «Водоканала» Петербурга, специалисты узнали об аварии по указанному адресу в 19:10. Уже в 19:30 представители организации локализовали вытекание.
«В ходе обследования выявлено повреждение боковой задвижки пожарного гидранта. Все абоненты обеспечены водоснабжением», — отметили в предприятии.
Точно так же гидрант фонтанировал 14 февраля текущего года на Заневском проспекте в Петербурге. «Фонтанка» писала, что из-за аварии жители ближайшего дома остались без воды.