В пресс-службе петербургских судов рассказали, сколько стоят сказки для полицейских

Без малого полторы сотни дел по статье о заведомо ложном вызове экстренных служб рассмотрели мировые судьи Петербурга с начала года. Подборкой случаев из практики 17 сентября делится объединённая пресс-служба судов.

Одним из 143 правонарушителей, которых мировые судьи привлекли к ответственности за первые полгода, оказался Андрей Чистяков, сознавшийся в убийстве. Днём 17 апреля он вызвал полицейских в квартиру на Пролетарскую улицу с заявлением о якобы совершённом им преступлении.

Прибывший на место наряд быстро выяснил, что стал розыгрышем для подруги заявителя. Претендент на худшего пранкера месяца признал, что, похоже, переборщил с алкоголем и весельем.



«Гражданин Тараканов, в свою очередь, рассказал полиции о том, что в его дворе двое граждан насилуют девушку. Воронцова, позвонив «112», сообщила о «диверсии к военным кораблям, которые стоят в Ломоносове, ничего так сразу сообщить не могу, жду сотрудников полиции». Ещё один житель Санкт-Петербурга сообщил, что на него напали семь человек, избили, угрожали ножом, отобрали 25 000 рублей. При выезде наряда указанная информация не подтвердилась, а гражданин пояснил, что, видимо, что-то напутал», — рассказывают в пресс-службе судов и цитируют Энди Уорхола: «Проблемы у людей возникают в основном от фантазии».

Также в выборку попали две девушки, которые пытались проучить разозливших их сожителей, Игорь Лобода из Сестрорецка, который майским вечером призывал полицию разобраться с массовой дракой за кафе «Бриз». Заслышав о 16 участниках с оружием и стрельбе, наряд рванул на улицу Коммунаров: встречали тишина и пьяный заявитель.

В июне Алейников из Сестрорецка вспомнил, что в феврале неизвестный мужчина сопровождал его из больницы, зашёл в квартиру и забрал из шкафа три тысячи рублей, сообщает пресс-служба. Информация не подтвердилась, что, возможно, уже не слишком удивило. Судя по картотеке судов, этот же пенсионер в День дурака шутил с дежурной частью Курортного района. Алейников заявил, что рядом с его домом торгуют наркотиками. Ни дилеров, ни закладок при проверке найдено не было.

