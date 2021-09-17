FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +11
72.43р85.36р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Волховчанку подозревают в утоплении новорожденной дочки в ведре. Женщину увезли в реанимацию

В Ленобласти возбудили уголовное дело об убийстве новорожденной девочки матерью

В Ленобласти расследуют уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Волхова. По версии следствия, она утопила собственную новорожденную дочь.

Как сообщает 17 сентября пресс-служба регионального управления Следственного комитета, трагедия произошла накануне. Женщина родила ребенка у себя в квартире, а затем, предположительно, поместила его в ведро с водой. Позже волховчанка почувствовала себя плохо, и ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии.

На месте смерти ребенка побывало руководство волховского СК, а также судмедэксперт и полицейские. Уголовное дело по статье 106 УК РФ — «убийство матерью новорожденного ребенка» — продолжают расследовать.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний