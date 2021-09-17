Волховчанку подозревают в утоплении новорожденной дочки в ведре. Женщину увезли в реанимацию

В Ленобласти расследуют уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Волхова. По версии следствия, она утопила собственную новорожденную дочь.



Как сообщает 17 сентября пресс-служба регионального управления Следственного комитета, трагедия произошла накануне. Женщина родила ребенка у себя в квартире, а затем, предположительно, поместила его в ведро с водой. Позже волховчанка почувствовала себя плохо, и ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии.



На месте смерти ребенка побывало руководство волховского СК, а также судмедэксперт и полицейские. Уголовное дело по статье 106 УК РФ — «убийство матерью новорожденного ребенка» — продолжают расследовать.

