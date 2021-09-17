На Витебском проспекте вблизи Дунайского путепровода в Петербурге минимум пять автомобилей остановились на проезжей части. Об этом 17 сентября сообщила пользовательница соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП».



По сведениям очевидицы, машины стоят с включенной аварийной световой сигнализацией. Некоторые из транспортных средств лишены отдельных запчастей.

