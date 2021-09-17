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Сразу пять машин включили «аварийки» перед Дунайским путепроводом в Петербурге. Некоторые легковушки потеряли запчасти

На Витебском проспекте в Петербурге из-за пяти машин собралась пробка длиной более километра

На Витебском проспекте вблизи Дунайского путепровода в Петербурге минимум пять автомобилей остановились на проезжей части. Об этом 17 сентября сообщила пользовательница соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП».

По сведениям очевидицы, машины стоят с включенной аварийной световой сигнализацией. Некоторые из транспортных средств лишены отдельных запчастей.

По данным «Яндекс.Карт», на превышающем километр отрезке от Витебского проспекта от улицы Орджоникидзе до Дунайского проспекта сформировался серьезный затор.

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