В Сертолово в 2023 году откроется новый сад

Во Всеволожском районе Ленобласти началось строительство детского сада. Как рассказали в компании «КВС», которая выступает застройщиком, сейчас завершается разработка котлована, а планируемый срок ввода здания в эксплуатацию — июнь 2023 года.

Это второй детский сад в микрогороде «Новое Сертолово». Он рассчитан на 210 мест. В трехэтажном здании предусмотрено все необходимое, в том числе кабинеты логопеда и методиста, музыкальный и физкультурный залы, медицинский и процедурный кабинеты. В каждой группе будет своя раздевалка, групповая, спальня, санузел и буфетная.