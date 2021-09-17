В Сертолово в 2023 году откроется новый сад

Во Всеволожском районе Ленобласти началось строительство детского сада. Как рассказали в компании «КВС», которая выступает застройщиком, сейчас завершается разработка котлована, а планируемый срок ввода здания в эксплуатацию — июнь 2023 года.
Это второй детский сад в микрогороде «Новое Сертолово». Он рассчитан на 210 мест. В трехэтажном здании предусмотрено все необходимое, в том числе кабинеты логопеда и методиста, музыкальный и физкультурный залы, медицинский и процедурный кабинеты. В каждой группе будет своя раздевалка, групповая, спальня, санузел и буфетная.
На территории садика будет обустроено девять детских площадок: по одной для каждой группы. Все игровые зоны оборудуют навесами, где можно будет спрятаться от дождя или солнца.
Здание будет оформлено в той же стилистике, что и первый детский сад в микрорайоне: нежные пастельные цвета, изображения птиц и животных и дружелюбные надписи. На территории микрогорода уже работает детский сад, собственный торговый центр, магазины, аптеки и кафе. Кроме того, «КВС» строит общеобразовательную школу на 825 мест. Учреждение будет иметь инженерно-строительный уклон и находиться под шефством одного из ведущих вузов Петербурга.